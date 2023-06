CorSport: “Barella via solo per offerta irrinunciabile. Verrebbe sostituito da Frattesi”

L'Inter non ha intenzione di privarsi di Nicolò Barella, uno dei punti fermi per Inzaghi nonché un idolo per la tifoseria. "Per convincere l’Inter ad aprire almeno una trattativa ci vuole un’offerta irrinunciabile, quella che permetterebbe ai dirigenti interisti di far sorridere il bilancio e soprattutto reinvestire la somma per rinforzare la rosa. In base ai diktat societari bisogna prima vendere e poi comprare", commenta il Corriere dello Sport che poi affronta anche il tema Frattesi: