“Faresti giocare Barella anche se non al 100%?”, Zenga: “Tranquilli che il Mancio…”

La risposta dell'ex portiere dell'Inter sulla gestione del centrocampista in Nazionale

Walter Zenga ha piena fiducia in Roberto Mancini e nel suo staff. Anche per quanto riguarda la gestione dei calciatori. Il ct della Nazionale italiana ha dovuto rinunciare a diversi elementi, tra i quali anche Alessandro Bastoni (già rientrato a Milano). "Faresti giocare Barella mezzo rotto o faresti giocare uno che è al 100%?", ha chiesto un tifoso a Walter Zenga sui social. L'ex portiere nerazzurro ha risposto così: "Intanto solo Mancini e il suo staff hanno il controllo della situazione, quindi se un giocatore non sta bene, tranquillo che il Mancio non lo rischia".