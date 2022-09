Baresi: “Mi aspetto un derby molto equilibrato. Milan, la rosa è migliorata”

L'ex difensore e capitano dei rossoneri ha detto la sua in vista della stracittadina milanese, in programma domani

Fabio Alampi

Franco Baresi, ex difensore e capitano del Milan, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del derby di domani: "L'augurio è che ci sia continuità. Ci saranno tutte le opportunità per continuare a far bene. L'auspicio è che il Milan rimanga sempre ad alti livelli e continui questo progetto. Da quando è arrivato Elliott sono stati fatti passi giganteschi, la squadra è cresciuta, i bilanci sono migliorati: credo che chi subentra farà lo stesso".

Il Milan ha preso la strada giusta per il calcio del futuro?

"In questi anni abbiamo dato l'esempio, con investimenti ben fatti, col risanamento e rivalutando i giocatori arrivati. Non solo: in un contesto simile sono arrivati persino i risultati".

Fra i progetti più importanti c'è anche il nuovo stadio: le scapperà la lacrimuccia nel dare l'addio a San Siro?

"È stata la mia casa per vent'anni e sarà sempre un ricordo indimenticabile, ma oggi il calcio ha bisogno di altre prospettive e l'asset stadio è sempre stato un obiettivo della nuova proprietà. Averlo sarebbe fantastico".

Passiamo al campo: che tipo di derby potrebbe essere?

"Immagino una partita molto equilibrata, con due squadre che arrivano convinte dei propri mezzi. Dobbiamo essere tranquilli e fiduciosi nel nostro gioco, che è quello che ci ha fatto vincere lo scudetto".

Come giudica il Milan che esce da questa campagna acquisti?

"La società si è mossa dove c'era bisogno di rinforzare la rosa. Dirigenti e allenatore sono sempre stati in sintonia, la rosa è migliorata e questo era l'obiettivo. Abbiamo la possibilità di esser protagonisti come un anno fa".

A proposito di Pioli. Ci parli di lui a ruota libera: la prima cosa che le viene in mente?

"È arrivato con umiltà, si è messo in gioco e nel momento difficile del lockdown è stato bravo a coinvolgere i giocatori fino a portarli allo scudetto, ovvero dove nessuno in partenza pensava che il Milan avrebbe potuto arrivare. È il suo grande merito".

Come vorrebbe che finisse il derby? Risultato e marcatore.

"No, per carità, lo sapete che queste cose non si chiedono…".