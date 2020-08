Barigelli (GdS): “Conte-Zhang, niente pace: Boban cacciato dal Milan per molto meno. E Allegri…”

Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di ciò che sta accadendo all’Inter:

“Pace o tregua? Pace no, Zhang ha detto a Conte che non è piaciuta l’esternazione fatta. Giustamente Zhang ha rinviato tutte le considerazioni del caso dopo l’Europa League. Conte ha fatto oggi un primo passo dovuto, Boban è stato cacciato per molto meno. Quelle di oggi sono state dichiarazioni opportune, la ferita per Agnelli è molto profonda e tendiamo a chiudere l’ipotesi Juve. Dipende da Conte che deve fare un passo verso Marotta. Se Conte vuole restare all’Inter, un passo deve farlo”.

VISIONI DIVERSE – “Conte è un ossessivo, l’esternazione l’ha voluta fare. Conte si sta giocando una partita dentro l’Inter sul peso specifico suo e Marotta. Su alcune cose, Conte ha ragione. L’Inter non vince dal Triplete, ha regalato Zaniolo alla Roma. Oggi se fosse all’Inter Zaniolo, avrebbe vinto lo scudetto. Le critiche non sono campate per aria ma le modalità non sono da grande club”.

INTER – “L’Inter è arrivata ad un punto dalla Juve, è andato al di là delle aspettative. Conte è alla ricerca della partita perfetta, questo stressa molto i rapporti con giocatori, dirigenti e collaboratori”.

SITUAZIONE SANABILE – “Potenzialmente sì, dipende molto da Conte. Il nome è Allegri, sono convinto che l’Inter non manderà mia Conte. Suning non avrà a busta paga Conte, Spalletti e Allegri. Ci sarà bisogno di disgelo tra Conte e Marotta. L’Europa League è diventata importante sia per il risultato in sé ma anche il campo in cui si giocheranno i rapporti di forza tra Marotta e Conte. Se Conte vince l’Europa League, avrebbe un peso forte e potrebbe accelerare la pace che è la soluzione migliore dell’Inter. Sarebbe un peccato ricominciare, Allegri è abituato ad allenare i giocatori che ha ma si ricomincerebbe da zero”.

PROSSIMO CAMPIONATO – “Potremo vedere un duello Inter-Juve, sarebbe augurabile per tutti gli appassionati. La corsa sulla Juve può farla solo l’Inter. A Conte va riconosciuto il lavoro su giocatori come Sanchez e il lancio di Bastoni, il capitale per l’Inter ora è aumentato”.

SU SANCHEZ E SMALLING – “L’azionista dell’Inter è Suning, gruppo enorme con capacità imponenti e vuole investire nell’Inter. Nella Roma c’è un presidente che vuole vendere, la differenza sta tutta qua”.