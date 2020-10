Barigelli: “Derby equilibrato. Inter, mercato molto attento ma candidata a sfidare Juve”

Stefano Barigelli, il direttore de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Skysport24 e ha parlato del derby e del campionato dell’Inter:

-Derby e senso della maglia in questo periodo. Inter e Milan sono due squadre vicine nelle distanze e nel peso specifico…

È un derby tra due squadre più equilibrate, con l’Inter che ha ambizioni di vincere lo scudetto e il Milan che nel post lockdown ha trovato una quadratura. Un miracolo che è riuscito a fare Ragnick che ha fatto trovare unione di intenti e armonia tra Pioli e giocatori, è un derby equilibrato e d’alta classifica. Bene per la città che ha passato una stagione molto faticosa e che ritrova le proprie squadre dove la storia del calcio le ha collocate.

-Se l’Inter di Conte può insediare la Juve?

Sulla carta sì perché la Juve ha fatto una strambata difficile da prevedere e ha delle incognite. Ma ha dei giocatori straordinari e da soli possono risolvere la partita, anche se non avesse preso il migliore degli allenatori. Conte viene da una stagione in cui ha fatto molto bene. È arrivato in finale di Europa League, è arrivato ad un punto dalla Juve anche se loro avevano mollato gli ormeggi da qualche settimana. L’Inter si è rinforzata, anche se non era quello che ci si aspettava, il mercato è stato molto attento al bilancio, ma si è rinforzata. Da questo punto di vista è la candidata più autorevole a sfidare la Juventus. L’Atalanta però dirò cosa è dopo il Napoli, se dovesse vincere contro il Napoli sarebbe sullo stesso piano delle altre due.

(Fonte: SS24)