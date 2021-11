Barigelli: “Il campionato più bello e incerto. L’Inter ha la rosa più completa”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il direttore Stefano Barigelli fa il punto sulla lotta scudetto

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il direttore Stefano Barigelli fa il punto sulla lotta scudetto. Focus sulle squadre che occupano le prime quattro posizioni in classifica: "Il campionato più bello e incerto degli ultimi anni ha già messo ai margini della lotta per lo scudetto i due allenatori più vincenti: Allegri e Mourinho. Le quattro squadre davanti, che oggi sono raccolte in appena sette punti, sono guidate da tecnici che lo scudetto lo hanno al massimo lambito".

"Spalletti, Pioli, Inzaghi e Gasperini sono molto diversi tra loro per età e formazione, ma in comune hanno un atteggiamento in campo moderno, europeo, poco speculativo. L’Inter ha la rosa più completa, il Milan quella più giovane, il Napoli ha accelerazioni irresistibili, l’Atalanta da tempo gioca un calcio magnifico. Che lo scudetto possa vincerlo un allenatore nuovo, seppure non giovane, va considerato un dato positivo. Il nostro calcio ha bisogno di rinnovamento, come ognuno di noi ha bisogno dell’aria che respira".