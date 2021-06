Barigelli: “Francia? Questa Italia può batterla. Mancini non farebbe gli errori di Loew”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il direttore Stefano Barigelli ha commentato così la grande prova dell'Italia

"Finora non s’è vista nessuna squadra che l’Italia non possa battere in una partita secca. Nemmeno la Francia, che pure è quella che ha dato l’impressione di avere la qualità complessiva maggiore. Certo è più forte, ha vinto l’ultimo Mondiale, ha fenomeni assoluti. Di una cosa però sono certo: Mancini non commetterebbe mai gli errori enormi commessi da Löw martedì sera. Ma per la Francia c’è tempo: la troveremo di fronte soltanto se saremo capaci di fare un bel pezzo di strada in questo Europeo. Intanto c’è l’obiettivo del primo posto da centrare, che garantirebbe agli azzurri un ottavo di finale non proibitivo contro la seconda del girone di Olanda, Austria e Ucraina. Ma questi sono calcoli e questa Italia ai calcoli è giustamente poco affezionata. È in fondo la pietra angolare su cui Mancini ha saputo ricostruire l’Italia, uscita da un fallimento storico, la mancata qualificazione al mondiale russo".