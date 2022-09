Barigelli: “Inter, responsabilità Inzaghi evidenti. Anche il club ha sbagliato a…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport , il direttore Stefano Barigelli parla della situazione di Max Allegri e Simone Inzaghi . Entrambi i tecnici non stanno attraversando un buon momento: "Le due avversarie di sempre del calcio italiano non si sono mai somigliate tanto come adesso. Juve e Inter sono in una crisi profonda di risultati, di gioco, di idee. Partite come grandi favorite, in poche settimane si sono perse. Non sono tanto, o non solo, i punti lasciati sul campo a evocare la parola crisi ma le prestazioni offerte. La Juve di Allegri ha sempre aspettato gli avversari anche nei begli anni che furono, quelli degli scudetti a grappoli. Nella Juve di questo Allegri è sparita la voglia di restare attaccata al risultato, non c’è più il cinismo con cui riusciva a sfruttare tutte le occasioni sfruttabili".

"L’Inter vive la medesima situazione. Inzaghi ha la squadra della stagione scorsa, tranne Perisic. Ma per quanto forte possa essere il croato, la sua assenza non basta a spiegare perché l’Inter sia precipitata in questo pozzo di risultati e gioco. Non è neppure più una squadra fisica, perché l’Udinese l’ha sovrastata dall’inizio alla fine. Inzaghi ha preso un gruppo che era campione d’Italia, invece ora vaga a metà classifica, con tre sconfitte in campionato su sette partite. Le responsabilità del tecnico sono evidenti. Ha preteso collaboratori di sua piena fiducia che non mi pare abbiano dato granché alla causa. Ha voluto Correa, strapagato eppure sempre impalpabile, come l’anno scorso Caicedo. Ieri ha sbagliato a cambiare dopo mezz’ora Bastoni e Mkhitaryan, quando la partita era in equilibrio. Un errore tecnico, capace solo di alimentare confusione all’interno della squadra. Anche il club ha sbagliato: per esempio a non chiudere l’acquisto di Dybala. Sarebbe un’Inter diversa con lui. Ma lo sarebbe anche la Juve. Ecco perché le due nemiche per sempre, come dicevamo, non si sono, in fondo, mai somigliate tanto come adesso".