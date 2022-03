Barigelli: “Scudetto? Inter ancora favorita. Ma nel derby errore di presunzione”

Le parole del direttore della Rosea: "L'Inter resta la mia favorita per lo scudetto, ma il Napoli è una squadra fortissima"

Intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio, Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così della corsa scudetto: "Ci sono quattro squadre in lotta per vincere. L’Inter fino all’1-0 con il Milan pensava di avere lo Scudetto in tasca ed è stato un errore di presunzione, sono una buona squadra e Marotta è stato bravo dopo gli addii di Conte e diversi calciatori. Il Milan sta facendo meglio delle aspettative, a Napoli vedremo una bella partita. Inzaghi aveva il compito più difficile. Spalletti, Inzaghi e Pioli, che non hanno mai vinto uno Scudetto, si sono meritati di lottare per questo titolo. L'Inter resta la mia favorita per lo scudetto, ma il Napoli è una squadra fortissima".