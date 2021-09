Barigelli: “Scudetto? Inter e Milan stanno facendo il loro. La grande assente…”

Le considerazioni del direttore della Gazzetta dello Sport a proposito dell'andamento delle squadre di vertice

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Stefano Barigelli, direttore della Gazzetta dello Sport. Queste le sue considerazioni sul campionato: "Presto per dire che Napoli e milanesi hanno più delle altre? Questo turno di campionato qualche chiarimento lo darà. Se l’Atalanta dovesse perdere contro l’Inter le distanze cominceranno a essere importanti. Non credo che le due romane correranno per lo Scudetto. La grande assente da questa battaglia è la Juventus, che invece era stata costruita per lottare per lo Scudetto e adesso è molto lontana. Rispetto alle previsioni il Napoli sta andando un po’ meglio e la Juve un po’ peggio. Inter e Milan stanno facendo il loro".