Barigelli (GdS): “Zhang ora ha responsabilità diversa. Futuro? Ha ragione Conte”

Il pensiero del direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli sull'Inter tra il presente con lo scudetto e il futuro del club

"Lo scudetto lo sta vincendo la squadra che l’ha voluto di più. Quella che ha saputo lavorare sui propri limiti, migliorandosi con il passare della stagione. Il lavoro di Conte non si vede soltanto dalla determinazione che ha saputo trasmettere ai propri giocatori, ma da come è riuscito ad alzare il rendimento, sia individuale sia collettivo. La crescita di Bastoni e Barella sarà preziosa per Mancini all’Europeo. Lukaku è uno dei più forti centravanti al mondo, oggi. È molto diverso dal giocatore di Manchester. Lautaro non somiglia nemmeno lontanamente al panchinaro di Spalletti.

Ha ragione Conte: sarebbe un peccato buttare un lavoro del genere, per ricominciare daccapo da un’altra parte. Sarebbe soprattutto un peccato, gravissimo, per l’Inter se non fosse in grado di convincere il tecnico che l’ha portata da una faticata Champions a uno scudetto trionfale. Zhang arriva a Milano giovedì dopo molti mesi di assenza, con in tasca i fondi necessari per superare una stagione di enorme difficoltà economica. Non abbiamo mai creduto che la cessione del club fosse l’obiettivo del gruppo Suning. Anzi. Ma ora Zhang ha una responsabilità nuova e diversa. Conquistare il titolo di campione d’Italia comporta l’obbligo di mantenere questo livello di qualità, magari alzandolo. Conte ha detto qual è il suo obiettivo e che cosa si aspetta dal futuro. Ora tocca a Zhang".