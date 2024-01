Baroni: “Bastoni-Duda episodio, siamo andati oltre. Henry? In allenamento non sbaglia”

Le parole del tecnico del Verona: "Quando Henry calcia i rigori in allenamento non sbaglia mai, poi era in un bel momento aveva appena segnato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Empoli, Marco Baroni, tecnico del Verona, è tornato così su Bastoni-Duda: "E' stato un episodio, nel calcio capita, noi siamo andati oltre cercando di prendere quanto di buono fatto in questa partita e ce lo portiamo dentro. Rigorista? Quando Henry calcia i rigori in allenamento non sbaglia mai, poi era in un bel momento aveva appena segnato ed era il suo turno fisiologico, poi i rigori li sbaglia anche Maradona... E' successo, ho subito abbracciato i ragazzi e gli ho detto passiamo sopra. A fine partita l'ho abbracciato e gli ho detto farai il prossimo".