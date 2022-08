Baroni: “Sconfitta che brucia, però ci deve servire. Faccio i complimenti ai ragazzi”

Al termine di Lecce-Inter , Marco Baroni ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Deluso il tecnico dei salentini per il gol preso nei minuti di recupero che ha decretato la sconfitta dei suoi: "Brucia, però ci deve servire. Noi nei centimetri si pagava e lo sapevamo. Non era facile difendere certe palle, potevamo fare meglio. Devo fare i complimenti alla squadra, ci sono tanti giovani e dobbiamo costruire. Devo ringraziare il pubblico che ci ha sostenuto, è stato meraviglioso".

"Peccato per il gol subito all'ultimo, però sono soddisfatto. Abbiamo tanti esordienti, quindi entrare in campo contro l'Inter e andare sotto subito non era facile. La squadra è rimasta comunque compatta anche se si è abbassata troppo. C'è tanto da lavorare, ma se pensiamo che eravamo senza centrali, abbiamo fatto bene. Peccato per l'ultima palla, ci voleva più attenzione".