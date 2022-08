Lecce, Baroni: “Peccato, perdere così brucia. Ma sono contento della prestazione”

La sua squadra ha lottato con le unghie e con i denti, arrendendosi solo all'ultimo respiro contro l'Inter. Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha ovviamente un po' di rammarico in bocca per come è finita la sfida del Via del Mare, ma può comunque ritenersi soddisfatto della prestazione dei suoi. Ecco le sue parole a DAZN: