Baroni: “L’interesse dell’Inter per Sepe? Non mi meraviglio. Credo che lui possa…”

L’anno dopo grazie a lei è arrivato in serie A, all’Empoli.

«A Lanciano fece un grandissimo campionato ed è stata un pò la sua consacrazione. Per il suo modo di parare mi ha sempre ricordato molto Angelo Peruzzi. Ho sempre visto in lui un portiere di serie A importante. E ora ha tutte le qualità per restarci a grandi livelli».

Era a Napoli ma ha voluto fortemente andare a giocare, una scelta coraggiosa?

«Una scelta di chi ha personalità, di chi sa quello che vuole. Secondo me ha preso la decisione migliore, quella di mettersi in gioco perché stare dietro anche a un portiere di una grande squadra quando sei ancora giovane, quando senti dentro di te di poter giocare non è facile. E a Parma sta dimostrando che tipo di portiere è».

Si parla di un possibile interessamento dell’Inter…

«Non mi meraviglio. Credo che lui possa arrivare a fare il titolare in una grande squadra».

Il rischio di fare il secondo ci sarebbe ancora…

«Questo è normale, ma non lo spaventerebbe. L’ha già fatto, sa cosa significa partire dietro. Ma si giocherebbe il posto. Credo che abbia fatto la scelta giusta nel momento in cui si è messo in gioco in Serie A con la maglia del Parma ma dire di no a un grande club come l’Inter non sarebbe facile».

Lei lo consiglierebbe all’Inter?