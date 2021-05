Barros Schelotto: “Lautaro straordinario. Mi sarebbe piaciuto allenare l’Inter: in futuro…”

Le dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb dell'allenatore argentino Barros Schelotto sull'Inter e su Lautaro Martinez

Guillermo Barros Schelotto, l’anno scorso allenatore dei Los Angeles Galaxy ed ex Palermo e Boca Juniors, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb di Serie A e dell'Inter, ma anche del suo futuro: "Voglio tornare in Europa, mi sento pronto per una nuova grande avventura europea".