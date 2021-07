Barros Schelotto: “Nandez da top club. Inter, prendilo subito! Sul ruolo…”

L'allenatore argentino ha parole di elogio per il centrocampista uruguaiano, suo ex giocatore ai tempi del Boca Juniors

Fabio Alampi

Nahitan Nandez sembra sempre più vicino all'Inter. Guillermo Barros Schelotto, suo ex allenatore ai tempi del Boca Juniors, lo racconta ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Ci servivano cuore e polmoni in mezzo al campo e guardammo all’Uruguay: nel Peñarol c’era Nahitan Nandez, acquisto azzeccatissimo. Un consiglio per l’Inter? Prendetelo subito, fate come noi quattro anni fa".

Allora Barros Schelotto, che cosa ricorda di quel ragazzo?

"Capimmo subito che era un tipo da Boca: aveva ventuno anni e la personalità di uno di trenta. Dopo tre partite era nel cuore di tutti: è quel tipo di giocatore che in campo non si risparmia mai e sa emozionare. Si parla sempre molto della garra charrua, ma in lui conta molto pure il talento e l’abilità di giocare la palla".

Che ruolo faceva all’epoca?

"Stava in mezzo, faceva l’interno, ma una volta l’ho messo sulla fascia per necessità, proprio contro il River, e ha fatto il suo lavoro alla grande. È molto sveglio, sa adattarsi: penso che questo cambio di posizione possa diventare definitivo. Visto che corre tanto, lo puoi trovare indietro a difendere o davanti a cercare gli attaccanti. Ma al di là del ruolo, ormai è arrivato a un livello da top club europeo".

Ma è in grado di raccogliere l’eredità di un esterno come Hakimi?

"Raramente avevo visto un giocatore tanto veloce quanto il marocchino... Nahitan non avrà quella qualità, ma ha più cuore".

Ricorda un episodio o una partita chiave di Nandez?

"Il primo Superclasico che giocava: vincemmo 2-1 con gol suo. Per riuscire a segnare in una partita così, al Monumental, bisogna avere qualcosa di speciale".

Dove può migliorare ancora?

"Può segnare molto di più, forse al Cagliari non ha avuto molte occasioni ma all’Inter, in una squadra con maggiore predisposizione offensiva, potrebbe togliersi tante soddisfazioni in zona gol".