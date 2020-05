Anche Marco Barzaghi ha parlato di una clausola inserita nell’accordo tra Inter e Psg per il trasferimento definitivo di Mauro Icardi. “Confermata la clausola da 15 milioni se Icardi dovesse essere rivenduto in Italia”. I tifosi nerazzurri hanno commentato il tweet del giornalista sportivo con grande soddisfazione. Il merito è stato assegnato all’unisono ad un dirigente nerazzurro in particolare: “Capolavoro di Marotta“.