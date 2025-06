"Le alternative ad Inzaghi? Posso raccontare un aneddoto che, preciso, non è una notizia. Di fianco al luogo dell'incontro, poco dopo la fine, sai chi passava di lì per motivi suoi? De Rossi, passava di lì per i fatti suoi. Ci ha salutato e ha detto: 'Non c'entro niente, sono qui di passaggio, non c'entro nulla'"