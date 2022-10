Marco Barzaghi: “Inter trasformata, ora è squadra. Lukaku? Ci siamo quasi”

Intervenuto negli studi di Mediaset, Marco Barzaghi, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter: "Proprio come l'anno scorso con la vittoria contro la Juve l'Inter si è trasformata: tanto hanno fatto i risultati col Barcellona quanto le scelte di Inzaghi, che si diceva non avesse già la squadra che lo seguiva. Calhanoglu regista è stata una mossa vincente, poi ha ritrovato due trascinatori come Lautaro e Barella, senza dimenticare Onana. E' cambiato l'atteggiamento, l'Inter è tornata squadra: si è parlato di tanti confronti, non si sbracciano più ma si aiutano. Lukaku? Ci siamo quasi, aspettiamo gli esami delle prossime ore: domani è la giornata in cui si deciderà se portarlo o meno a Firenze".