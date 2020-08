Barzaghi (SM): “L’Inter va verso Allegri. Zhang andrà incontro a Conte, ma dirà no a…”

A Tutti Convocati, il giornalista di Sport Mediaset, Marco Barzaghi, ha fatto il punto sulla situazione della panchina dell’Inter. Antonio Conte andrà davvero via? Secondo Barzaghi il destino sembra ormai segnato in favore di Massimiliano Allegri, pronto a succedere all’ex ct così come accaduto alla Juventus:

“Credo che l’Inter va sempre più in direzione di Allegri. Domani Zhang farà un tentativo quasi disperato per andare incontro a Conte sul mercato, ma senza spese pazze o rivoluzioni“.

(Fonte: Tutti Convocati)