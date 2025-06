"L'incontro è durato due ore, Inzaghi ha incontrato Marotta, Ausilio e Baccin in un posto lontano dalla sede dell'Inter, un incontro, decisivo e determinante. L'avevamo annusato che Inzaghi si sarebbe presentato con la volontà di chiudere, nell'incontro le parti hanno convenuto che il ciclo di Inzaghi fosse giunto al termine, Inzaghi ha detto di non avere le energie per ripartire e le parti si sono salutate in maniera elegante perché ci sono stati due comunicati, un saluto di Inzaghi e il comunicato dell'Inter".