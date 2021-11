GdS – Prestito oneroso e riscatto nel 2023: Inter, le basi per l’affare Nandez

Il centrocampista uruguaiano, a lungo trattato in estate, potrebbe sbarcare nella Milano nerazzurra già a gennaio

In casa Inter torna di moda il nome di Nahitan Nandez: il centrocampista uruguaiano del Cagliari, a lungo trattato nel corso dell'estate, potrebbe sbarcare a Milano già a gennaio. La Gazzetta dello Sport illustra i dettaglia dell'affare: "Restano da capire le basi della trattativa con il Cagliari. E non si potrebbe non ripartire dal discorso interrotto la scorsa estate tra Marotta e Giulini, ovvero da una valutazione complessiva di 25 milioni. Proprio come stava facendo a luglio, l'Inter può chiudere l'affare in prestito con diritto di riscatto, magari alzando la quota del prestito oneroso per posticipare la data del riscatto a giugno 2023".