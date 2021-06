TS – Basilea in pressing per Males: ecco quanto potrebbe incassare l’Inter

Il Basilea continua a trattare con l'Inter per la trattativa per Darian Males. Il cartellino è in mano ai nerazzurri ma gli elvetici premono

Matteo Pifferi

Il Basilea continua a trattare con l'Inter per la trattativa per Darian Males. Il cartellino è di proprietà del club nerazzurro ma il giocatore ha disputato metà stagione, da gennaio in poi, in prestito al club elvetico. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, proprio il Basilea starebbe valutando l'acquisto a fronte di un'offerta possibile di 3-4 milioni di euro. Le due società, poi, cercano un accordo e una formula che possa essere consona a concludere l'affare in maniera positiva.