Ds Basilea: “Trattenere Males? Tocca a noi, ha senso trovare una soluzione”

Heiko Vogel, direttore sposrtivo del Basilea, ai microfoni di Blick ha parlato di Darian Males, attaccante classe 2001 tornato all'Inter per fine prestito dopo aver fatto molto bene in rossoblu: "Trattenere Males? Tocca a noi. Perché ha senso per noi trovare una soluzione. Se dovessimo perdere lui, Amdouni e Zeqiri come li sostituiremmo? Dobbiamo sempre essere creativi".