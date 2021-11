Bassetti: “Capienza stadi? Con ingresso solo per vaccinati si può aumentare al 100%”

Il direttore Malattie Infettive San Martino Genova, ai microfoni di Radio Sportiva, sulla questione della capienza degli stadi

Bassetti, con ingresso solo vaccinati o guariti capienza 100% si può Milano, 16 nov. (LaPresse) - "Con un ingresso solo a persone vaccinate o guarite, potrebbe aumentare al 100%". Lo ha dichiarato Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive San Martino Genova, ai microfoni di Radio Sportiva, sulla questione della capienza degli stadi. "Anche lo stadio sarebbe molto più sicuro se avessimo all’interno esclusivamente persone vaccinate, sarebbe un incentivo in più per aumentare la percentuale di vaccinati", ha spiegato. Sulla capienza "rischiamo di fare o troppo o troppo poco. Il 75% deve essere distribuito equamente su tutti i settori dello stadio, invece si vedono alcuni settori sovraffollati e altri no. Ma con un ingresso solo a persone vaccinate o guarite - ha concluso - la capienza potrebbe aumentare al 100%".