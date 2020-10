Bassetti: “Nuovo Dpcm? Sulla capienza degli stadi si poteva fare di più, ad esempio…”

Sul nuovo Dpcm – e nello specifico sul protocollo legato alla gestione del pubblico negli stadi – si è espresso il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ai microfoni di Adnkronos Salute: “Sulla capienza degli stadi si parla di 1000 spettatori al massimo e si sottolinea anche rispetto al 15% della capienza dell’impianto. Ma un conto sono 1000 spettatori in 8000 posti, ovvero il 15%, un conto in 80mila. Le distanze tra le persone sono molto diverse. Insomma in questo Dpcm si poteva fare di più sugli stadi. Ad esempio, guardando quello che fanno in Germania dove utilizzano un discorso di capienza diverso”.

(Adnkronos)