Basta: “Inter, Inzaghi giusto per il post-Conte. Gestisce la squadra benissimo”

Le parole dell'ex biancoceleste: "Inzaghi? Lo vedo molto bene all'Inter. E' già abituato alle pressioni ed è un allenatore importante"

«Sì, come no? Simone è cresciuto molto. Parliamo di un allenatore importante. Se l’hanno chiamato i nerazzurri e lui ha accettato è perché magari dopo moltissimi anni voleva cambiare aria. Io lo vedo molto bene all’Inter».

«Lui gestisce la squadra davvero bene. È anche un fine psicologo. Capisce le persone e sa come rapportarsi con gli altri. Grazie a questa qualità riesce a tirare fuori da ognuno dei suoi giocatori il meglio. E poi attenzione, non dimentichiamo che lavora con uno staff incredibile».

«Esattamente. Per lui poi non conta come ti chiami, ma come lavori».