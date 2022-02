Bastianelli: “Inter, Gosens funzionale al gioco di Inzaghi. Lo scudetto…”

Patrick Bastianelli, noto agente di mercato, a TMW ha commentato così il colpo Robin Gosens chiuso dall’Inter a gennaio

Patrick Bastianelli, noto agente di mercato, a TMW ha commentato così il colpo Robin Gosens chiuso dall’Inter a gennaio: “Gran bell'acquisto dell’Inter, giocatore funzionale al sistema di gioco di Inzaghi, si tratta di un giocatore dalla grande capacità realizzativa. Inter in volata per lo scudetto? L’Inter in questo momento la vedo un po’ più avanti delle altre per continuità di rendimento, compattezza e concretezza, ma sarà comunque un campionato aperto e divertente fino alla fine”.