TS – Inter, Bastoni alla Arsenio Lupin, Calhanoglu allievo di Escher. Brozo inesauribile

Non solo Dumfries tra i migliori dell'Inter: secondo il quotidiano buona la prestazione di tutti i centrocampisti di Inzaghi

L'Inter batte anche il Torino , altro cleansheet e settima vittoria consecutiva per i nerazzurri. Questi i giudizi di alcuni dei migliori della squadra di Inzaghi secondo Tuttosport:

BASTONI 7 Gioca da mezzala aggiunta ma la cosa migliore è il pallone scippato da provetto Arsenio Lupin che dà il via all’azione del gol.

DUMFRIES 7 Nella lista del “potenziatore” Inzaghi mancava lui e ieri ha puntualmente segnato il 3° gol in campionato, uno in più rispetto all’ultima Eredivisie col Psv. A corredo, è sempre lucidissimo pure in difesa.