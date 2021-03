GdS – Bastoni, Barella e Sensi da ieri a Parma: oggi esito test e ok definitivo

I tre calciatori dell'Inter - Bastoni, Sensi e Barella - hanno raggiunto Parma e attendono l'ok definitivo per l'allenamento con la Nazionale

Barella, Bastoni e Sensi accelerano l'iter per rispondere alla convocazione della Nazionale di Roberto Mancini. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, i tre hanno raggiunto con i propri mezzi Parma in anticipo rispetto al resto della comitiva azzurra - attesa oggi nella tarda mattinata - proprio per poter completare le procedure sanitarie necessarie per l’ok definitivo, in modo da potersi aggregare al gruppo nell’allenamento di rifinitura.