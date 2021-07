Bastoni, scatto con Barella: “L’Italia ha chiamato, noi abbiamo risposto: campioni”

Lo scatto dei due giocatori nerazzurri impegnati con la Nazionale campione d'Europa

"L'Italia ha chiamato, noi abbiamo risposto. Campioni d'Europa". Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni commenta così sui social la finale di Euro 2020 vinta oggi dagli Azzurri contro l'Inghilterra ai calci di rigore. E per commentare il successo ha scelto una foto dei festeggiamenti assieme all'amico e compagno di squadra in nerazzurro e in Nazionale, Nicolò Barella.