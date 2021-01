Non solo le squalifiche di Conte e Oriali. Nel comunicato ufficiale del giudice sportivo è stata ufficializzata anche l’ammonizione incassata da Bastoni nella gara tra Udinese e Inter. Era il suo quarto giallo totale in campionato e per questo il difensore nerazzurro entra nell’elenco dei diffidati. Si aggiunge alla lista composta da Barella e Brozovic, anche loro sono diffidati. Ufficializzata anche la prima ammonizione di Sensi in questa stagione.