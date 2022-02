Inter, confermata la squalifica di Bastoni: gioca Dimarco. Panchina per de Vrij?

Inzaghi deve ridisegnare la difesa: possibili novità rispetto al terzetto titolare, si valutano le condizioni dell'olandese

Reduce dalla bruciante sconfitta in Champions League contro il Liverpool, l'Inter torna a giocare in campionato: i nerazzurri affrontano domani il Sassuolo. In difesa, oltre allo squalificato Bastoni, potrebbe esserci un'altra novità rispetto al terzetto titolare. Così scrive Tuttosport: "Niente da fare per Alessandro Bastoni. Il difensore centrale dovrà scontare anche la seconda delle due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo per le proteste contro l'arbitro al termine del derby. L'Inter aveva presentato ricorso per ottenere una riduzione nella speranza di avere a disposizione il giocatore domani contro il Sassuolo a San Siro. Invece la punizione rimane inalterata. Lo ha deciso la Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc, presieduta da Daniele Cantini dopo aver ascoltato gli interventi dell'avvocato del club nerazzurro, Angelo Capellini, e dello stesso calciatore. Niente da fare perché, pur non avendo usato parolacce, la protesta di Bastoni è stata considerata molto irriguardosa. Quindi Simone Inzaghi dovrà ridisegnare la difesa titolare, come successo a Napoli.