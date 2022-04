Bastoni: “Vivo il calcio in modo particolare: vi spiego la mia doppia personalità”

Nell’intervista rilasciata a DAZN, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha svelato un interessante lato del suo carattere

Nell’intervista rilasciata a DAZN, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha svelato un interessante lato del suo carattere: “Ho sempre vissuto il calcio in modo particolare. So quanto i tifosi ci tengano, quanto la gente sia legata a questo sport. Lo sono anche io, vivo per il calcio, ma allo stesso tempo penso le cose importanti e fondamentali siano altre. Lo stare bene, in salute, le amicizie, sono molto importanti. Quando vengono a mancare, tutto passa in secondo piano. Mi piace pensare di avere questa doppia personalità tra dentro e fuori dal campo”.