Condò: “Bastoni il più dotato della new generation, deve fare esperienza”

Il commento del giornalista sulla strada dell'Italia per il Mondiale in Qatar e sul percorso che l'interista deve intraprendere

Su La Repubblica Paolo Condò ha scritto un editoriale sui quattro compiti che attendono l'Italia in vista del Mondiale in Qatar che si giocherà l'anno prossimo. Innanzitutto puntare forte su Chiesa, poi recuperare e assoldare Zaniolo, confermare un centrocampo pieno di opzioni e infine la difesa e così ha parlato anche di Bastoni .

"Bonucci & Chiellini sono stati decisivi per vincere l’Europeo, e la speranza è che per almeno un altro anno il loro rendimento non scenda. Ma di qui al Mondiale sarebbe bene che Bastoni, il più dotato della nuova generazione, giocasse sempre per accumulare l’esperienza necessaria a valutare bene situazioni come il cross di Oyarzabal per Torres. I dettagli, sempre quelli fanno la differenza".