Inter, buone notizie per Inzaghi: Bastoni verso il recupero. “Se non ci saranno intoppi…”

In vista della finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus, arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. "Ieri Bastoniè tornato in campo, ha corso, ha anche provato a calciare. È stata una seduta incoraggiante: tra oggi e domani il programma prevede che torni in gruppo. Se non ci saranno intoppi, il difensore sarà dunque a disposizione per la finale di Coppa", conferma La Gazzetta dello Sport. Inzaghi lo aspetta per riavere un equilibrio difensivo perso nelle ultime partite, con 5 reti subite negli ultimi 270'.