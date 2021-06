Bastoni, il fratello: “Idolatria per Sergio Ramos, il regalo l’ha sorpreso”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Luca Bastoni, fratello di Alessandro, ha parlato così del difensore dell'Inter

"Perché il numero 95? Il mio anno di nascita, vederlo sulla maglia sua mi inorgoglisce. Gli ho anche detto: 'Guarda che non sei obbligato, se vuoi cambiarlo fallo' ma l'ha tenuto. Ora ci sentiamo per telefono, ci manca toccarlo con mano. Eravamo a Roma per l'esordio dell'Italia con la Turchia, è stato bello anche per lui. Idolatria per Sergio Ramos? Alla playstation, faceva la modifica pur di avere Sergio Ramos in squadra, l'idolatria è la parola adatta. Per il suo compleanno, grazie a Tinti e Morata gli abbiamo fatto arrivare una maglietta di Ramos che l'ha lasciato a bocca aperta".