Bastoni: “Rinnovo? C’è la volontà da entrambe le parti, stiamo lavorando. Primi tempi come questo…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il calciatore dell’Inter Alessandro Bastoni ha commentato la gara contro il Torino, terminata 4-2. Ecco le dichiarazioni del nerazzurro: “Abbiamo sbagliato l’atteggiamento. Abbiamo pagato l’impegno in Nazionale. Ma non possiamo concedere primi tempi come oggi. Futuro? La volontà c’è da entrambe le parti. Chi di dovere sta lavorando. Penso a fare bene sul campo. Sicuramente sto lavorando. Essere giovane non la prendo come scusa. Provo a fare del mio meglio e sono consapevole di poter migliorare tanto“.