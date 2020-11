GdS – Italia, Bastoni e Gagliardini nell’undici anti-Estonia: la probabile formazione

L’Italia si prepara alla sfida amichevole contro l’Estonia, in programma domani sera. Al ‘Franchi’ di Firenze, la Nazionale dovrà fare a meno del suo commissario tecnico, Roberto Mancini, alle prese con la positività al Covid-19: al suo posto siederà in panchina Evani, che manderà in campo una formazione sperimentale in vista degli impegni ufficiali in Nations League contro Polonia e Bosnia.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nell’undici di partenza potrebbero esserci anche Bastoni e Gagliardini: “Ieri si sono allenati in 19. Oggi si aggiungeranno altri 11 (Berardi, Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Ferrari, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean, Locatelli, Meret) mentre 10 sono in isolamento fiduciario (Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile, Mancini, Lo.Pellegrini, Spinazzola). Una formazione potrebbe essere questa: Sirigu; Di Lorenzo, Ferrari, Bastoni, Emerson; Gagliardini, Tonali, Grifo; Orsolini, Belotti (Lasagna), El Shaarawy (Bernardeschi)“.