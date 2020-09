TS – Esplosione di Bastoni ma non solo: ecco perché Godin lascia l’Inter dopo un solo anno

“Diego Godin era arrivato all’Inter salutato come un colpo che avrebbe dato la svolta”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito all’addio di Diego Godin all’Inter, con l’ex Atletico ormai destinato a diventare un giocatore del Cagliari. “Quello che ci voleva per l’Inter, dopo una stagione in cui era volato qualche straccio di troppo davanti agli armadietti, e per di più a parametro zero. Peccato che dalla chiusura dell’affare Godin all’ufficializzazione del giocatore, avvenga anche un cambio tecnico tra Spalletti e Conte che cambia il volto all’organizzazione della difesa. Conte gioca a 3 e l’uruguaiano, che ha praticamente sempre giocato a 4, si ritrova a 33 anni a dover imparare nuovi automatismi”, il commento del quotidiano.

BASTONI ED EUROPA – Godin fatica a trovare spazio nel corso della stagione anche per via dell’esplosione di Bastoni ma l’uruguayano non demorde e gioca da protagonista assoluto la fase finale di Europa League, con gol anche nella finale poi persa col Siviglia. “Le voci di mercato che lo volevano via da Milano sembravano allontanate dallo straordinario rendimento, ma alla fine la necessità e un feeling mai sbocciato col tecnico l’hanno spuntata anche sull’impegno di Godin. Che ce l’ha messa tutta: però la sua volontà di essere titolare non può essere garantita e soprattutto l’Inter ha capito che è uno dei giocatori che ha più possibilità di essere ceduto. Con le casse che piangono, alla fine, il sacrificio è stato inevitabile, lasciando qualche rimpianto per quel che sarebbe potuto essere da dove eravamo rimasti in poi”, la chiosa finale di Tuttosport.