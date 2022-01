Inter, Bastoni ancora festeggia: “Primo obiettivo stagionale raggiunto”

Il difensore guarda con un sorriso alla vittoria in Supercoppa e pensa a possibili altri traguardi

"Primo obiettivo stagionale raggiunto". Alessandro Bastoniposta anche oggi le foto della vittoria contro la Juventus e parla di 'primo obiettivo' perché la Supercoppa era il primo trofeo in palio in questa stagione. I nerazzurri sono ancora impegnati su tutti i fronti, campionato, Coppa Italia e Champions e l'anno è ancora lungo. L'Inter di Inzaghi è attesa da un periodo complicato pieno di impegni e scontri diretti e potrà presto misurare la sua forza. Il difensore, come i suoi compagni, si godono la festa senza dimenticare di guardare agli altri obiettivi, ancora a portata di mano.