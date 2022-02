La Stampa – Inter, nessuno sconto per José. Squalifica Bastoni, si valuta ricorso

Il difensore nerazzurro costretto a uscire anzitempo per un trauma distorsivo alla caviglia. La squadra intanto è riuscita a reagire alla sconfitta nel derby

"L’Inter non fa sconti a José Mourinhoper la prima volta a San Siro da avversario della sua ex squadra. Dopo il 3-0 all’Olimpico in campionato, i nerazzurri eliminano il condottiero del Triplete dalla Coppa Italia. Immediatoil riscatto dei Campioni d’Italia dopo la bruciante delusione del derby. L’Inter ha aggredito la partita con ferocia, animata dal desiderio di procurarsi subito una rivincita con il Milan, possibile rivale in semifinale se questa sera batterà la Lazio". Il quotidiano La Stampa racconta così Inter-Roma dopo la vittoria dei nerazzurri per due a zero.