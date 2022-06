La Stampa – Bastoni, involuzione preoccupante: Italia, Chiellini non ha un erede

Il ciclo di partite di fine stagione dell'Italia si è chiuso con la pesantissima sconfitta per 5-2 contro la Germania. Secondo La Stampa, uno dei problemi della Nazionale è la mancanza di un erede di Giorgio Chiellini, e il quotidiano torinese non risparmia critiche ad Alessandro Bastoni: "Chiellini ha detto basta ed è volato a Los Angeles investendo del ruolo l'interista Bastoni, ma il punto è che Bastoni sembra aver imboccato una parabola discendente quando si tratta di cose nazionali: timido, a tratti timoroso, ed ingenuo è stato il suo atteggiamento in questa finestra di giugno. Nessuna bocciatura, ma una involuzione preoccupante nel momento in cui avrebbe dovuto dar peso al testimone che lo stesso Chiellini gli ha pubblicamente passato.