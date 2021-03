Italia a Sofia: Bastoni posta la foto. Con la Bulgaria non dovrebbe essere titolare

Dalle ultime sulla probabile formazione che affronterà la nazionale bulgara, l'interista non dovrebbe giocare dal primo minuto

C'è anche Bastoni nella spedizione dell'Italia in Bulgaria. Domani sera la Nazionale di Mancini affronterà la Nazionale di casa a Sofia e gli azzurri sono già atterrati in città.

Il difensore nerazzurro ha postato la foto dell'arrivo in aeroporto, accanto a Mandragora e dell'ex compagno all'Inter Biraghi. Il giocatore interista non ha giocato nella gara contro l'Irlanda del Nord che si è giocata a Parma e vinta due a zero dagli azzurri. Dovrebbe non essere titolare neanche contro la Bulgaria. Al posto di Chiellini, accanto a Bonucci, dovrebbe giocare Acerbi e con loro due - al posto di Emerson - dovrebbe giocare dal primo minuto Spinazzola.