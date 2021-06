La Stampa – Bastoni, sicurezza fuori dal comune. Il futuro è suo

Il difensore nerazzurro ha giocato in Italia-Galles e secondo il quotidiano torinese è riuscito a comportarsi come se fosse un veterano

Il suo esordio è andato benissimo. Per il quotidiano La Stampa vale un sei e mezzo in pagella. Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni ha giocato da titolare in Italia-Galles e ha dovuto tenere a bada Gareth Bale.

Il giudizio del quotidiano torinese è stato questo: "Fisico e tecnica: il futuro è suo. Intanto si sistema al centro della nostra difesa come se fosse azzurro da una vita: sa come dare ritmo alle ripartenze, sa capire quando non è il momento di creare un brivido a Donnarumma. Interviene con una sicurezza fuori dal comune per chi naviga con la maglia dell’Italia da appena sei mesi".