GdS – Bastoni, oggi nuovi esami con l’Inter. “Sfida con la Juve a forte rischio”

Non buone notizie dal ritiro della Nazionale a Coverciano: Alessandro Bastoni ha lasciato gli azzurri a causa di un problema muscolare al polpaccio, farà rientro a Milano dove si sottoporrà ad altri esami.

"A seguito degli esami strumentali effettuati stamani, che hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro, il difensore Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro della Nazionale. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati dallo staff medico dell'Inter. In sostituzione, il c.t. Spalletti ha convocato il difensore della Roma Gianluca Mancini che si aggregherà alla squadra in serata. Per Bastoni a questo punto è a forte rischio la sfida contro la Juve", conferma Gazzetta.it.