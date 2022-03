Bastoni a SM: “Liverpool-Inter, ci crediamo: sappiamo come metterli in difficoltà”

Ecco nuove parole di Bastoni in vista della sfida di Champions League di domani in programma contro il Liverpool

Alessandro Cosattini

Prima le parole in conferenza stampa accanto a Simone Inzaghi, poi quelle a Sportmediaset. Così Alessandro Bastoni nell’intervista verso Liverpool-Inter in programma domani:

Missione impossibile ribaltare il risultato?

“L’aereo è prenotato, andremo là e giocheremo. Impossibile non è, ci crediamo, abbiamo studiato il Liverpool e sappiamo come metterli in difficoltà”.

Rammarico e rabbia per l’andata?

“Come ho detto prima, siamo stati soddisfatti dell’atteggiamento. Perdere 2-0 ha fatto male e forse non era neanche meritato, abbiamo studiato il Liverpool e come metterli in difficoltà”.

Inter più forte dopo la vittoria con la Salernitana?

“Vedremo un’Inter che non si è mai snaturata contro nessun avversario, né in Champions né in Serie A, giochiamo in avanti e proponiamo il nostro gioco”.

Che emozione sarà giocare ad Anfield?

“Dovremo cercare di divertirci e goderci la serata, per tanti di noi era il primo ottavo di Champions, sono partite belle che ognuno vuole giocare. Scendere in campo ad Anfield sarà emozionante”.