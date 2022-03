Bastoni a Sky: “Liverpool, difficile ma ci proveremo. In un mese non si diventa scarsi”

Dopo le parole in conferenza stampa accanto a Simone Inzaghi, Alessandro Bastoni è intervenuto anche a Sky Sport

Dopo le parole in conferenza stampa accanto a Simone Inzaghi, Alessandro Bastoni è intervenuto anche a Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia di Liverpool-Inter di domani: “Sapevamo anche noi all’interno del nostro gruppo che in un mese non siamo diventati scarsi e non eravamo fenomeni quando abbiamo vinto la Supercoppa. Sicuramente c’era tanta fiducia l’uno nell’altro, ce l’abbiamo sempre avuta e la prestazione con la Salernitana ci servirà per dare il meglio domani.