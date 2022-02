Sky – Bastoni, terapie alla caviglia con vista sul Liverpool: c’è una speranza

Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Alessandro Bastoni in chiave Liverpool

Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato da Sky Sport dopo gli accertamenti di queste ore, in casa Inter c'è una speranza, seppur piccola, verso il match con il Liverpool di mercoledì 16 febbraio. Al momento è da considerare in dubbio, ma i nerazzurri sperano che ce la faccia. Dipenderà tutto dalle condizioni della caviglia dopo le terapie dei prossimi giorni. Il forfait, a oggi, non è certo.